В 2020 году темпы экономического роста в России будут отрицательными, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«По нашей оценке, это пока еще не прогноз, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне. Мы уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста», — сказала председатель Банка России.

При этом, отметила она, как таковой рецессии, то есть снижения ВВП на протяжении двух кварталов, регулятор не ожидает. По словам Набиуллиной, «основной отрицательный эффект будет во втором квартале, а третий квартал будет плюсовым по отношению ко второму».