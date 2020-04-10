Повторные клиенты «МигКредита» теперь могут получить заем до 100 тыс. рублей сроком до года, не выходя из дома, говорится в релизе компании.



«Для наших повторных заемщиков мы запустили новый сервис. По телефону клиент может получить консультацию персонального менеджера, который поможет подобрать оптимальную сумму, срок и платеж, а документы по займу подписать с помощью электронной цифровой подписи. Деньги будут зачислены на банковскую карту клиента в режиме онлайн», — прокомментировала директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам «МигКредита» Надежда Димченко.

По ее словам, в этом сервисе соединены функционал менеджеров, которые могут оказать профессиональную помощь дистанционно, и потребности людей в деньгах для решения своих неотложных финансовых вопросов.

В дальнейшем клиент через личный кабинет на сайте может так же, не выходя из дома, обслуживать свой заем.