Доллар и евро подешевели к рублю по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,87 рубля, что на 43 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 80,85 рубля (минус 34 копейки).



С начала сессии было проведено 38,6 тыс. сделок с долларом на общую сумму более 1,9 млрд долларов и 6,7 тыс. сделок с евро на 279 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,17—74,42 рубля за доллар и 80,11—81,58 рубля за евро.

«Рубль отыграл окончательное соглашение ОПЕК+ заранее», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Укреплению отечественной валюты способствовали ожидания на рынке нефти по заключению сделки ОПЕК+ и в целом сохранение аппетита к риску на большинстве валютных площадок EM… При этом в целом торговая активность участников рынка была относительно невысокой из-за закрытия большинства западных торговых площадок», — отмечает он.