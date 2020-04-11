Платежный сервис CloudPayments временно снижает комиссию за интернет-эквайринг до 1% для рекомендованных ЦБ РФ товарных категорий, следует из релиза сервиса.

Изменения коснутся ТСП (торгово-сервисных предприятий), которые осуществляют онлайн-торговлю следующими группами товаров: продуктами питания; лекарствами и медицинскими товарами; одеждой; товарами повседневного спроса; бытовой техникой, электроникой и средствами связи при сумме покупки до 20 тыс. рублей.

Льготная комиссия на указанные товарные категории будет действовать в период, озвученный Банком России: с 15 апреля по 30 сентября 2020 года.