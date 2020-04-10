Федеральная служба судебных приставов России приостановила проверки коллекторов до 1 мая в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил директор ФССП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, передает ТАСС.

«Мы осуществляем контроль и надзор за деятельностью негосударственных институтов взыскания долгов, за профессиональными коллекторскими организациями. И здесь мы выработали ряд мер по противодействию распространению коронавируса при реализации своих контрольных надзорных полномочий. Мы приостановили до 1 мая текущего года назначение проверок поднадзорных организаций», — сказал Аристов.



Кроме того, до 1 января 2021 года не будут проверяться поднадзорные организации, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. «Внеплановые проверки будут проводиться только по фактам причинения вреда жизни и здоровью наших граждан. В остальных случаях эти решения будут исполняться по сокращенному варианту», — сказал Аристов. Также ФССП приостановила проведение соответствующих профилактических мероприятий в отношении поднадзорных организаций.