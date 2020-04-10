Размер пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет в Москве повышен до 7 613 рублей в месяц, передает ТАСС со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина. Как уточняется, будет произведен перерасчет по выплатам начиная с января 2020 года.

«Новый размер пособия на ребенка от трех до семи лет составит 7 613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года», — сообщил мэр.

По его словам, повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тыс. детей этого возраста. «Так как апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь — апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля)», — пояснил Собянин.



Он подчеркнул, что «повышение пособия — мера не временная, а постоянная, его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса». При этом в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка «без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице».