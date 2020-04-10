Главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 4,8% и рост мировой экономики на 4%. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Прирост ВВП РФ в 2021 году после прохождения пандемии коронавируса будет где-то на уровне 4,8%, тогда как мировая экономика покажет рост на 4%», — отметил Клепач.

Согласно прогнозу экономиста, в этом году стоит ожидать роста мировой экономики лишь на 0,3%. ВВП России сократится на 3,8%.



При этом Клепач отметил, что если сравнивать масштаб антикризисных мер, то Россия тратит на борьбу с кризисом около 0,7—1,2% ВВП, тогда как США — 12,4% ВВП, Германия — 37% от ВВП страны.