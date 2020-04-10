Около половины домохозяйств в России запаслись продуктами питания на 100 дней. Об этом, как передает ТАСС, заявил в пятницу заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

«По экспертным оценкам, 50% домохозяйств создали себе запасы на 100 дней», — сообщил чиновник.

По его словам, Минпромторг никогда не сталкивался с таким «беспрецедентным спросом» на продукты питания, который продолжался около 20 дней. «На ряд товаров, которые были более всего востребованы покупателями (например, бакалея, мясо, молочные продукты, овощная продукция), пики составили до 300% — это по бакалее — и до 50% для тех групп, которые я также перечислил», — отметил замминистра.

Евтухов также указал, что ажиотажный спрос уже закончился. «Идет серьезное падение продаж. И на самом деле трафик, вот то, что сегодня отмечают и сети, и эксперты, снизился год к году... уже почти на 30%», — добавил он.

Россияне стали покупать больше продуктов на фоне новостей о распространении коронавируса. Власти и профильные ассоциации отмечали резкий рост спроса на продукты долговременного хранения — крупы, макароны, консервы и так далее. Однако затем спрос вернулся к прошлогоднему уровню.



Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что пик спроса на продовольствие в РФ пришелся на 14 и 15 марта и сейчас ажиотажа нет.