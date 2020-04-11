Число должников с просрочкой по потребкредитам в РФ из-за коронавируса к концу года вырастет, однако кредитные каникулы помогут не допустить массовых дефолтов, соответствующий прогноз высказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Наибольшее влияние кризисных явлений ощутят на себе в первую очередь именно клиенты с действующими необеспеченными кредитами. На данный момент количество клиентов с открытыми необеспеченными ссудами находится на уровне 27,5—27,6 миллиона человек. И примерно у каждого пятого кредит находится на просрочке, то есть это около 5—5,2 миллиона клиентов», — сказал он.

«Если придерживаться базового прогноза по развитию ситуации и механизм кредитных каникул заработает так, как от него ожидают, то мы не увидим резких темпов прироста должников. Их количество по итогам года не превысит 5,5—5,7 миллиона человек», — добавил президент НАПКА. При этом в денежном выражении просроченная задолженность не превысит 803 млрд рублей, увеличившись за год максимум на 10% против снижения в 3,6% по итогам прошлого года.

Мехтиев отметил, что, безусловно, на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса количество должников по итогам года вырастет, однако кредитные каникулы помогут не допустить массовых дефолтов.

Закон о кредитных каникулах для россиян, чей доход в связи с пандемией коронавируса снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля.