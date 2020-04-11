Российские власти планируют выделить порядка триллиона рублей для поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.

Отмечается, что окончательное решение по этому поводу еще не приняли.

Как предполагается, часть средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных из-за режима самоизоляции.

При этом, сообщает агентство, правительство планирует взять средства не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который, по версии Bloomberg, Москва считает наиболее рациональным выбором в ситуации с ценами на нефть.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтруду, Минпромторгу, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго и Минсельхозу не позже 9 апреля подготовить и представить проект комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В него, в частности, должны входить меры по дополнительной поддержке бизнеса, исходя из максимально возможного сохранения уровня занятости и доходов населения.

