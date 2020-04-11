Банки хотят получить право предоставлять услуги по видеосвязи, например дистанционно открывать счет или оформлять страховку. Такое предложение содержится в письме Национального совета финансового рынка в правительство (есть у «Известий» ).

В условиях пандемии коронавируса это необходимо, чтобы обеспечить непрерывность предоставления финансовых услуг и минимизировать физический контакт клиентов в отделениях, пояснили в организации. Кроме того, предлагается разрешить россиянам открывать вклады до 1 млн рублей, подтверждая личность через портал госуслуг, а также в качестве действительного документа использовать паспорт, просроченный не более чем на 60 дней.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что находятся в постоянном контакте с представителями различных организаций и бизнес-объединений, однако детали служебной переписки не комментируют. В ЦБ и Росфинмониторинге оперативно не ответили на запросы «Известий» об актуальности предложений НСФР.