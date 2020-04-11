Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил властям новый пакет предложений о регуляторных послаблениях, где, в частности, попросил установить ответственность для заемщиков, которые недобросовестно воспользовались кредитными каникулами. Письма и предложения направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, РБК с ними ознакомился.

Участники рынка попросили Мишустина внести изменения в законы, регулирующие механизм кредитных каникул, который начал действовать с 6 апреля. В частности, НСФР считает необходимым предусмотреть ответственность для заемщиков, которые злоупотребили правом и воспользовались каникулами в недобросовестных целях, например предоставили подложные документы. Конкретных предложений, какими должны быть санкции (административная или уголовная ответственность), в письме не содержится.

Закон о кредитных каникулах был подписан Владимиром Путиным 3 апреля. Это одна из мер поддержки населения, индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в условиях массового закрытия предприятий из-за мер по ограничению распространения коронавируса. Среди граждан на каникулы могут претендовать те заемщики, чьи среднемесячные доходы снизились более чем на 30%. По закону банки обязаны верить заявлениям заемщиков о снижении дохода и проверять их уже после предоставления каникул. Но если заемщик получил каникулы, не соблюдая условий, ему придется заплатить штраф за тот период, когда он не вносил процентные платежи.

Правительство дополнительно ограничило каникулы, введя максимальный размер кредита, позволяющий взять такую отсрочку. Например, по ипотечным кредитам лимит был установлен на уровне 1,5 млн рублей, что отрезало от получения льготы две трети всех ипотечных заемщиков. 10 апреля правительство увеличило кредитные лимиты для регионов с высокими ценами на жилье: для Москвы — до 4,5 млн рублей, а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн рублей. У банков есть и собственные программы для заемщиков. Так, ВТБ предлагает кредитные каникулы для ипотечных заемщиков с кредитами до 8 млн рублей в Москве и до 3 млн рублей в регионах.