В интернет-банке и мобильном приложении Почта Банка теперь можно оформить и выпустить кредитную карту с лимитом до 100 тыс. рублей, следует из релиза финучреждения.

«Виртуальную карту можно сразу добавить в одно из приложений бесконтактной оплаты и оплачивать покупки с помощью смартфона, а также в Интернете и приложениях. По желанию клиента также может быть выпущена пластиковая карта, которую можно получить в отделении», — отмечается в сообщении.

Оформить таким образом можно любую кредитную карту Почта Банка — «Элемент 120», «Вездедоход», «Марки», «Пятерочка», «Зеленый мир».