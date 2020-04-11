Власти РФ продолжают проработку дальнейших мер по поддержке экономики страны, участников экономической жизни, людей, заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Правительство РФ, координационная комиссия, которую возглавляет Мишустин, экономические эксперты в администрации президента, лично президент участвуют в этих обсуждениях, которые ведутся. На следующей неделе будут совещания, на которых продолжится обмен мнениями специалистов по возможным мерам поддержки, продолжению возможных мер поддержки», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что анонсировать новые меры поддержки пока рано, поскольку они еще «не формализованы окончательно».

«Дискуссии продолжаются… Помогать надо тем, кому нужно и когда нужно», — добавил Песков.