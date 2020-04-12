Банк «Левобережный» разработал комплекс мер поддержки своих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк «Левобережный»:

отменяет комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплаты заработной платы;

отменяет комиссию за услугу «Заморозка счета», по которой можно не платить по счету, если по нему отсутствуют операции;

предоставляет сервисы проверки компании и контрагента по 115-ФЗ для безрискового ведения бизнеса.

Специально для новых клиентов банк запустил акцию «Стоп расходы», в рамках которой можно три месяца не платить за РКО.

Для поддержки юридических лиц и ИП банк принимает заявки на предоставление кредитных каникул или реструктуризацию кредита. Кредитные каникулы позволят наиболее чувствительным к кризису компаниям получить отсрочку основного долга и процентов на шесть месяцев, а также уменьшить размер платежей на льготный период для ИП.

Получить кредитные каникулы от банка смогут клиенты, осуществляющие деятельность в отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ от 3 апреля: перевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации мероприятий; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

Для получения кредитных каникул необходимо до 30 сентября 2020 года подать заявление с помощью дистанционных сервисов, на сайте или в офисе банка.

Кроме того, банк оказывает поддержку клиентам, которые не могут претендовать на предоставление кредитных каникул и в индивидуальном порядке рассматривает возможность изменения графика платежей в части отсрочки по основному долгу.

Для реструктуризации кредита по программе банка необходимо подать заявку до наступления даты очередного платежа и заключить дополнительное соглашение к кредитному договору со всеми участниками сделки.

Также банк «Левобережный» включен в программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В рамках данной программы банк поддержит малый и средний бизнес беспроцентными кредитами для выплаты заработной платы сотрудникам.

«Кредит под 0% смогут получить малые и микропредприятия, включенные в единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в банке «Левобережный», не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в Постановлении правительства РФ № 434 от 3 апреля 2020 года: перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги», — говорится в релизе.

Нулевая ставка будет действовать шесть месяцев.

Заявку на кредит под 0% можно подать дистанционно на сайте банка, в интернет-банке или онлайн-офисе для юридических лиц.