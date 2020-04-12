В тех регионах, где складывается более благоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, нет необходимости «морозить» экономику, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть регионы, которые, в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации, и в этих условиях совершенно нет необходимости «морозить» всю экономику», — сказал Песков.

«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, с другой стороны, не допустить обвала экономики», — отметил он.