Роструд фиксирует почти семикратное увеличение числа обращений, причем многие из них не в связи с нарушениями в трудовых отношениях, а из-за того, что людям просто непонятна текущая ситуация, связанная в том числе с изменениями в условиях труда, следует из слов главы ведомства Михаила Иванкова.

«Как надзорный орган в настоящее время мы фиксируем практически семикратное увеличение количества обращений работников, и многие обращения — это не информация о факте нарушения, а это именно когда людям непонятна ситуация», — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.