Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль объявил, что страны ОПЕК+ заключили новую сделку, предполагающую сокращение добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая.



«Объявляем о заключении исторической сделки по снижению добычи нефти членами ОПЕК+ на примерно 10 миллионов баррелей в сутки начиная с 1 мая 2020 года», — написал в Twitter аль-Фадыль.

Ранее источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки вместо ожидавшегося ранее объема в 10 млн баррелей.