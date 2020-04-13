Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, пишет РБК , ссылаясь на источники в кредитных организациях. По их мнению, такой способ проверки информации о доходах россиян, помимо данных из Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР), мог бы помочь при принятии решений о кредитных каникулах по новому закону. Создание подобной системы для всех игроков обсуждается в Национальном совете финансового рынка (НСФР). Также тема проверки дохода претендентов на кредитные каникулы поднималась в Ассоциации банков России (АБР), говорит собеседник издания. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, участники рынка обсуждают вопросы трансакционного скоринга, модель может подойти для оценки подавших заявки на кредитные каникулы.

Как рассказали собеседники издания, принимая решение о предоставлении или отказе в предоставлении мер поддержки, банк испытывает дефицит данных, позволяющих принять обоснованное решение. Многие заемщики имеют в том числе неофициальные источники дохода, а их изменения отследить по данным из ПФР и ФНС невозможно. Также кредиторам сложно получить оперативные данные от госорганов и по заемщикам с официальными доходами, поясняют собеседники. Главная сложность при предоставлении кредитных каникул — проверка факта снижения зарплаты или потери работы, признает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. В результате ряд клиентов банков не имеют возможности такие каникулы получить, отмечает он.

Крупные банки предлагают создать инфраструктуру, которая позволит моделировать оценку дохода заемщика в зависимости от его операций по картам, выпущенным всеми банками, и от движения средств по счетам. Идея напоминает проект «Эквифакса», который предполагает, что банки передают в БКИ данные о держателях карт и номера самих карт в зашифрованном виде, на их основе создается уникальный номер пользователя, и платежные системы собирают данные о платежах в привязке к этому идентификатору, без имени клиента. Узнать оценку дохода клиента в БКИ банки смогут только с согласия самого заемщика. На базе НСФР предлагается также учитывать операции по банковским счетам. Оператором мог бы стать ЦБ, в частности департамент национальной платежной системы, поясняют источники издания. Все банки примерно понимают, что такой проект улучшит детализацию оценок дохода, но все зависит от того, как эту инициативу воспримет ЦБ, отмечают собеседники.

В информационном письме о кредитных каникулах ЦБ указал, что банки могут проверять факт снижения дохода заемщиков на основе данных о движении средств по счетам. Этот способ применим для зарплатных клиентов или тех, кто получает через банк пенсию. Представитель ЦБ сообщил, что Минкомсвязь, ФНС и другие заинтересованные госорганы «прорабатывают вопрос получения финансовыми организациями сведений в электронном виде, в том числе с использованием ЕПГУ [портала «Госуслуги»] и инфраструктуры Цифрового профиля».

По словам представителей банков, оценка дохода по трансакциям может существенно сократить сроки принимаемых решений о предоставлении кредитных каникул. Это объективная информация, которую сложно фальсифицировать, также сразу можно видеть изменения в поведении заемщика и принимать нужные меры. Также первые тесты модели показали, что оценки достаточно точны для контроля кредитного риска. Но математические модели предсказания дохода заемщика на основе расходных трансакций не решат проблему подтверждения снижения доходов заемщика для целей каникул. Банк должен быть уверен в информации на 100%, принимая решение по заявке в соответствии с критериями ФЗ по кредитным каникулам. На разработку минимально жизнеспособного продукта потребуется два-четыре месяца, уверен директор по продукту компании «Интеллектуальный резерв» Станислав Обидин. Стоимость разработки он оценивает в 12,6 млн долларов.