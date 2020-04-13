При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишет «Коммерсант» . Источник издания в одном из операторов пояснил, что проект документа учитывает позиции всех крупнейших компаний сотовой связи.

Минкомсвязь опубликовала законопроект о безвозмездном доступе к значимым сайтам и сервисам для абонентов, идентифицированных через Единую систему идентификации и аутентификации. Из законопроекта следует, что, хотя оператор оказывает услугу безвозмездно, он обязан заплатить в бюджет НДС с ее реальной стоимости, считают авторы отзыва РСПП. Из-за формулировок документа операторы также не смогут уменьшить базу по налогу на прибыль на соответствующую сумму затрат, говорится в проекте отзыва. В комиссии РСПП предлагают исключить из законопроекта налоговые риски, а также обеспечить компенсацию расходов на его исполнение не только операторам связи, но и интернет-компаниям, чьи потери, по оценкам комиссии, будут сопоставимыми — около 150 млрд рублей.

В Минкомсвязи считают, что аргументы о расходах операторов приводятся «без достаточных оснований», поскольку их размер будет зависеть от состава реестра социально значимых сайтов. Для проверки тезиса о расходах по инициативе операторов связи и проводится эксперимент, подчеркнули в пресс-службе министерства.

По мнению экспертов, проблема с налогами реальна, операторы будут сталкиваться с дополнительным обложением при отсутствии выручки за доступ к социально значимым сайтам. Услуги связи в соответствии с Налоговым кодексом облагаются НДС, следовательно, операторам придется выработать концепцию ценообразования для пакета услуг, которые им предлагается оказывать безвозмездно, и с него начислять НДС, поясняют эксперты. Они предупреждают, в случае если этот НДС не будет начислен и уплачен, у операторов могут быть проблемы и с вычетом входящего НДС по таким услугам. Чтобы решить проблемы, необходимы изменения в Налоговый кодекс в части установления льгот по НДС для подобных социальных услуг, считают эксперты.