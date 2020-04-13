Страны G20 готовы последовать призыву Международного валютного фонда и ввести мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса нового типа. Как сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times, соглашение, которое рассчитано на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнуто в ходе встречи министров финансов «большой двадцатки» 15 апреля, передает ТАСС.

Знакомый с ходом переговоров источник издания заявил, что в течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочки по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия. FT указывает, что страны, получающие двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были уплатить по долгам около 40 млрд долларов, из них 18 млрд — по межгосударственным займам.

«Переговоры по-прежнему идут, ряд деталей еще надо согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено», — сказал собеседник FT. Издание отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может возражать Китай, являющийся крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако источник FT подчеркнул, что соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.



Ранее МВФ и Всемирный банк выступили с призывом заморозить обслуживание долга для 76 стран, имеющих право получать помощь от Международной ассоциации развития. Это почти 40 государств Африки, ряд стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, Афганистан, Йемен, Монголия, а также Киргизия, непризнанное Косово, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.