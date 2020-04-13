Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разработала и разместила на сайте государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей памятку «Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить» . Как поясняется в сообщении Роспотребнадзора, справочные материалы подготовлены в связи с массовым поступлением обращений потребителей по вопросам защиты их прав в условиях распространения нового коронавируса.

Памятка содержит ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по ситуациям, связанным с отказом потребителей от туристических, транспортных, посреднических и иных услуг с отсутствием возможности их получения (оказания со стороны исполнителя услуг). В сообщении Роспотребнадзора также есть QR-код с закодированной ссылкой на памятку.

«Воспользуйтесь интерактивным содержанием памятки (каждый раздел содержания содержит гиперссылку на нужный раздел памятки) или скачайте ее на свой телефон (персональный компьютер) для детального изучения», — рекомендует Роспотребнадзор потребителям.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что при решении вопроса о возврате платы за услуги, не оказанные по причине принятия мер ограничительного характера (самоизоляция, приостановление работы предприятий и организаций в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции), потребителю целесообразно в каждом случае рассматривать встречное предложение исполнителя услуг, а также по возможности стараться урегулировать спор в досудебном порядке.



«В случае же рассмотрения требований, связанных с существенным изменением обстоятельств, следует иметь в виду, что в соответствии с положениями пункта 3 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора», — уточняют в службе по надзору в сфере защиты прав потребителей.

