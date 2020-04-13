Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 22 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 15 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,63 рубля (минус 12 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 80,7 рубля (минус 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром доллар и евро могут снижаться. «Если американские фондовые индексы не свалятся из-за роста инфицированных коронавирусом (1,8 миллиона), то к закрытию дня стоит ожидать тест уровня 72 рубля. Техническая картина для рубля позитивная на ближайшие два дня», — прогнозировал он.

«С утра на малоликвидном рынке Forex рубль продолжает восходящий тренд, прибавляя к доллару около процента. Укрепление рубля также станет негативным фактором для акций российских экспортеров», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.