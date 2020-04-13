Минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице нужно увеличить в России на время кризиса. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в понедельник.

Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учетом мер, озвученных ранее президентом РФ Владимиром Путиным, считает Кудрин.

«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице», — сказал он.



«Сегодня наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, даже несмотря на то, что государству [нужно] обеспечить свои высокие финансовые обязательства, даже сильно повышенные в последние два-три месяца. Как известно, президентом был предложен большой социальный пакет», — добавил Кудрин.