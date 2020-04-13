Сбербанк обновил веб-версию системы «Сбербанк Онлайн». Об этом в понедельник объявили в кредитной организации, отметив, что это первое кардинальное обновление веб-версии интернет-банка за семь лет.

Так, одной из новых опций стал каталог. В нем собраны все продукты банка и партнеров, а также персонализированные предложения — уникальные для каждого клиента.

Еще одна новая функция — поиск. «Теперь можно легко искать по истории операций, функциям и поставщикам услуг для платежей — достаточно вбить ключевые слова в строку поиска», — поясняют в банке.

В систему добавлено меню с основными продуктами — это быстрый доступ ко всем картам, счетам и другим продуктам. На главном экране появились карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию.

Внешний вид основных экранов существенно поменялся. «Дизайн стал более современным, гибким и акцентным. В нем стало больше эмоций: теперь при входе клиенты увидят атмосферную заставку, а на некоторых экранах появятся иллюстрации с приветливыми персонажами», — указывают в «Сбере».

Там также подчеркивают, что «пользоваться обновленной веб-версией «Сбербанка Онлайн» удобно с любых устройств, в том числе планшетов: дизайн подстраивается под экраны разного размера».

Интернет-банк адаптировали для незрячих и слабовидящих клиентов (мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» было доступно для этой категории клиентов и ранее). В процессе адаптации «Сбербанка Онлайн» улучшена контрастность цветовой палитры, добавлена текстовая информация для графических элементов и упрощена навигация. Основными функциями можно теперь пользоваться при помощи скринридеров — специальных программ, которые зачитывают пользователю информацию с экрана приложения или веб-страницы и предоставляют ему удобный функционал по навигации. Для управления достаточно только клавиатуры. В тестировании сервиса участвовали незрячие эксперты.

По данным банка, веб-версией «Сбербанка Онлайн» активно пользуются почти 10 млн клиентов.

