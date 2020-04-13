Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует, что российские банки почувствуют кризис через три — шесть месяцев. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в интервью телеканалу РБК.

Также Кудрин не исключает, что банкам может понадобиться государственная поддержка.

«Если у нас не перезапустится экономика, если у нас компании сократятся, в результате через два месяца [«плохие»] долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, перекинутся на банки», — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

По его словам, кризис перекинется на банковский сектор через три месяца.



«Через три месяца примерно это [кризис] уже будет чувствительно для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — отметил Кудрин. — Может быть, банкам надо будет добавлять капитал».