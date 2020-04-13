Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил новые антикризисные тарифы. Их отличительная черта — отсутствие комиссии за любые платежи бизнесу в любой банк, указано в релизе сервиса.

В «Точке» подчеркивают, что в тарифах больше нет прогрессивной шкалы процентов: в каждый из них уже входят важные услуги и сервисы вроде бухгалтерии, сдачи отчетности, подготовки документов по валютным операциям, открытия и ведения спецсчетов, специальных ставок по эквайрингу в зависимости от тарифа и т. п.

С 13 апреля в «Точке» доступны четыре новых тарифа.

Тариф «Ноль» без абонентской платы и с лимитом в 150 тыс. рублей на бесплатные переводы физлицам предназначен для индивидуальных предпринимателей. В рамках тарифа нет и платы за зачисление средств.

К тарифу «Начало», который обойдется в 700 рублей в месяц и позволит бесплатно переводить физлицам до 400 тыс. рублей, смогут подключиться как ИП, так и ООО.

Тарифом «Развитие,» который позволяет без комиссии переводить физлицам до 1 млн рублей в месяц и снимать бесплатно до 300 тыс. рублей наличными, смогут воспользоваться более крупные компании. Ежемесячная плата составит 3,5 тыс. рублей, однако на первые три месяца новым клиентам будет предоставлена скидка в 80%.

Четвертый тариф — «Корпоративный» с полностью индивидуальными условиями, 10 млн на переводы физлицам и 5 млн — наличными, а также с персональным менеджером, который поможет решить любой вопрос с банком или госорганами. Эти услуги будут предоставляться за 25 тыс. рублей в месяц.

Клиенты «Точки» из пострадавших от пандемии отраслей бизнеса могут опробовать новые тарифы бесплатно. С апреля по конец июня 2020 года они будут обслуживаться в банке без абонентской платы. Останутся только комиссии, например за переводы физлицам и снятие наличных свыше лимита. Поменять тариф в будущем можно будет на любой из списка актуальных тарифов на сайте.



С новыми тарифами банк также пересмотрел программу лояльности. Теперь каждый клиент может выбирать любимую категорию и получать до 5% кешбэка от платежей по карте. Также банк будет ежедневно начислять до 6% годовых на остаток по расчетному счету. При уплате налогов через счет «Точки» банк вернет до 2% налогового кешбэка. Полученный кешбэк клиент может в любое время перевести на свой расчетный счет по курсу 1 балл — 1 рубль. «Это позволит клиентам окупать свои затраты на абонентскую плату, смартфоны от Apple или Samsung, подарочные сертификаты для своих близких, мерч», — уточняется в релизе.