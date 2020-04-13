Газпромбанк в рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса запускает акцию с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием для новых клиентов, говорится в релизе финучреждения.



«Предприятия и индивидуальные предприниматели любых отраслей, которые осуществляют до семи платежей в месяц, получили возможность год бесплатно пользоваться услугами банка. Для этого клиентам нужно до конца мая 2020 года открыть счет в Газпромбанке на пакетных условиях обслуживания, выбрав пакет «Только необходимое», — сказано в сообщении.

Газпромбанк также предлагает до 31 мая специальные условия по пакету «ВЭД» для новых клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Плата за пакет «ВЭД» для новых клиентов любых отраслей отменяется на три месяца.

Для клиентов, которые проводят большее количество платежей в месяц, действуют пакеты «Развитие» и «Максимальный». Для всех пакетов линейки предусмотрено бесплатное открытие счета и ведение системы «Клиент — Банк» на протяжении всего времени обслуживания в кредитной организации, уточнили в Газпромбанке.