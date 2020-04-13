Внешний долг РФ за I квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или на 8,3%, и составил 450 млрд долларов, говорится в материалах регулятора.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил 450 млрд долларов США, снизившись с начала года на 40,8 млрд долларов США, или на 8,3%», — поясняется в сообщении.

Как отмечает ЦБ, ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля



Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов.