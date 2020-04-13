Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком (МСБ) на шесть месяцев, на предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

«Предлагается распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком на шесть месяцев, для управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и связанных с ними подрядных организаций. Налоговые каникулы позволят организациям ЖКХ продолжить обеспечивать выполнение работ по управлению и содержанию многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг», — говорится в документе.

Также глава палаты предлагает «принять временное решение по ограничению или отмене <…> любых проверок государственными и муниципальными контролирующими органами управляющих организаций».

Финансисты не готовы принимать платежи за ЖКУ без комиссий
Финансисты не готовы принимать платежи за ЖКУ без комиссий

Финансовые ассоциации просят продлить срок обсуждения законопроекта для нахождения разумного и сбалансированного способа его реализации.

Еще одна инициатива, содержащаяся в письме, — внести изменения в статью 159 Жилищного кодекса РФ, предусмотрев, что жилищные субсидии рассчитываются исходя из полной площади помещений (в настоящее время — из нормативной площади), а размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

По словам Катырина, в настоящее время показатели экономики управляющих организаций значительно ухудшаются — «растет доля неплатежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, по прогнозам — до 50—70% начисленной платы, значительные средства изымаются в виде различных штрафов». «Большинство уже принятых мер со стороны государства не распространяются на организации в сфере управления многоквартирными домами. Если не принять меры помощи, то в скором времени работники сферы ЖКХ пополнят ряды безработных из-за отсутствия доходов организации. Особо пострадают семьи с детьми, у которых оба члена семьи работают в отрасли ЖКХ», — отмечается в письме.