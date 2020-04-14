Деловые объединения предложили механизм, призванный сбалансировать господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и крупного бизнеса в условиях пандемии, пишет «Коммерсант» . Инициативу поддержал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), соответствующее письмо направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Так, авторы письма предложили создать фонд беспроцентных ссуд — лимит такой финансовой поддержки для предпринимателей должен определяться исходя из объемов уплаченных ими налогов за 2019 год. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) должны быть открыты индивидуальные счета в системообразующих банках. Максимальный срок ссуды может составить три года, а расходование средств должно быть целевым. Контроль за расходованием средств предлагается возложить на банки.

Основная идея предложения — создать механизм поддержки, которым сможет воспользоваться весь бизнес в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Бизнес просит не вводить «никаких ограничений, связанных с обязательным включением в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» при организации доступа к средствам фонда. В качестве критериев доступа к такой господдержке в письме перечислены отсутствие у компаний и ИП задолженности по налогам и сборам, «прозрачность финансовой и хозяйственной деятельности», «обеспечение ценовой стабильности» до и во время получения господдержки и сохранение занятости и фонда оплаты труда «в объеме не менее чем 50% от показателей на 1 марта 2020 года».