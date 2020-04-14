Участники рынка недвижимости прогнозируют снижение спроса на ипотеку по итогам апреля из-за кризиса, пишут «Известия» . Так, спрос может снизиться на 50—60% по сравнению со среднемесячными показателями, сообщили в риелторской компании «Метриум». Пандемия уже приводит к снижению доходов, а значит, популярность ипотечных продуктов в скором времени действительно снизится не менее чем на 50%, подтвердил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. По прогнозам Промсвязьбанка, спрос сократится на треть.

По мнению вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, показатель будет снижаться в основном из-за того, что потенциальные заемщики не смогут лично осматривать квартиры. Также в числе сдерживающих факторов — ужесточение условий кредитования. Кроме того, в банках стали отказывать работникам наиболее пострадавших отраслей экономики, таких как туризм, логистика и перевозки, развлечения, гостиничный бизнес, фитнес и так далее, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. А некоторые банки сократили сроки действия одобренных кредитов до одного месяца — это время, за которое заемщик должен успеть купить квартиру, рассказал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Также некоторые кредитные учреждения перестали принимать обычные справки о доходах с работы и требуют подавать их только по форме 2НДФЛ, добавил он. Сокращению спроса способствует и повышение некоторыми банками ставок по кредитам в среднем на 0,5—1%, сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что банкам временно разрешается проводить ипотечные сделки удаленно. Предполагается, что утверждать документы заемщик сможет с помощью электронной цифровой подписи. Но в настоящий момент изменения в нормативные документы еще не внесены, система онлайн — оформления ипотеки не проработана, сказала Мария Литинецкая.

Не все люди готовы осваивать ультрасовременные методы, более консервативные покупатели предпочитают отложить приобретение до окончания карантина, чтобы лично посетить офис продаж и заключить договор на бумаге, добавил генеральный директор УК «Развитие» Игорь Козельцев. Поскольку мера предполагает наличие электронной подписи у заемщика, круг потенциальных клиентов в принципе довольно узок, указал Хусаинов. После завершения пандемии спрос на ипотеку восстановится, считают эксперты.