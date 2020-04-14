Инвестторгбанк поднял ставки по вкладам.

Сроки депозита «ИТБ. Максимальный» теперь составляют 181 и 370 дней, доходность равна 6,5% и 6,6% годовых соответственно (ранее сроки составляли 181 и 450 дней, доходность — 6,5%).

«ИТБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) открывается под 5,75—6,1% годовых (прежде — под 5,5—5,85%), а «ИТБ. Управляемый» (на 540 дней) — под 5,8% годовых (вместо 5,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«ИТБ. Постоянный доход» (на 370, 720, 1 110 дней) оформляется под 6—6,35% годовых (до этого — под 5,75—6,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«ИТБ. Пенсионный» (от 25 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 5% годовых (вместо 4,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Пополнять можно вклады «ИТБ. Управляемый», «ИТБ. Пополняемый» и «ИТБ. Пенсионный».



При оформлении депозитов онлайн, а также для пенсионеров действуют повышенные процентные ставки.

