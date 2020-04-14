Оценка трендовой инфляции в марте 2020 года незначительно повысилась — до 3,98% с 3,96% в феврале. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком, трехлетнем, временном интервале, тоже выросла. В марте она составила 3,29%, увеличившись на 0,14 процентного пункта по сравнению с февралем.

«Небольшой рост оценок трендовой инфляции в марте указывает на некоторое усиление инфляционного давления на потребительском рынке. Динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции также свидетельствует о повышении уровня инфляционного давления», — поясняют в ЦБ.



«Вместе с тем рост показателей инфляционного давления в основном связан с действием временных проинфляционных факторов. Перенос ослабления рубля в цены и отложенное влияние ажиотажного спроса на продукты питания и товары первой необходимости продолжат сказываться на динамике инфляции в ближайшие месяцы. Однако ускорение инфляции будет сдерживаться дезинфляционным эффектом от ослабления динамики спроса», — отмечается в аналитической записке.