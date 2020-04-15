Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру специальные условия по вкладу «Получай проценты».

Срок вклада — 400 дней. Доходность составит 6,5% годовых при сумме вложения от 50 тыс. рублей и 6,7% — от 800 тыс. Для оформления депозита с указанной доходностью нужно получить промокод.

Максимальная сумма вклада — 5 млн рублей.

Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 100 дней суммами от 1 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или на счет банковской карты и доступны для использования вкладчиком в любой момент. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения средств на счете по ставке 0,5% годовых.

По окончании срока договора депозит пролонгируется на условиях вклада «Пополняемый», которые будут актуальны на момент продления.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями процентные ставки по спецпредложению занимают лидирующие позиции», — отмечает эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.



Спецусловия по вкладу действуют до 30 апреля этого года.

