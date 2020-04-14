Банк России установил официальные курсы валют на 15 апреля.

Курс доллара снизился на 20,95 копейки, составив 73,315 рубля (73,5245 рубля на 14 апреля). Курс евро понизился на 42,01 копейки, до 80,1186 рубля (с 80,5387 рубля на 14 апреля).

На Московской бирже на 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 6 копеек, валюты стоят 73,45 и 80,27 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,1—73,51 рубля за доллар и 79,95—80,28 рубля за евро.