Отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по всей стране заключили соглашения об информационном обмене с банками, для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитные организации. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как поясняет ПФР, всего на данный момент подписано 280 соглашений в 83 регионах, в том числе с такими крупными банками, как ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

«Начиная с середины апреля владельцы сертификата смогут обратиться в эти и другие банки, заключившие соглашения с Пенсионным фондом, и одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье теперь достаточно обратиться только в банк», — говорится в сообщении.

Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.