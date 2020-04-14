Держатели корпоративных карт ДелоБанка, а также владельцы зарплатных карт на каждый день теперь могут пользоваться банкоматной сетью Альфа-Банка на тех же условиях, что и сетью банкоматов СКБ-Банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пополнять счет и снимать наличные можно в любом банкомате банка-партнера. Новое партнерство добавило почти 3 тыс. доступных устройств клиентам ДелоБанка.

В настоящее время держателям корпоративных карт ДелоБанка уже доступны банкоматные сети СКБ-Банка, Газэнергобанка, «ФК Открытие».

