В марте 2020 года россияне продолжили наращивать свои повседневные расходы — рост по сравнению с февралем составил 15,1%. По сравнению с мартом прошлого года индекс также оказался выше на 13,2%. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного показателя, говорится в исследовании холдинга «Ромир».



Расходы превзошли даже декабрьские на 1%, которые традиционно являются самыми высокими в году.

«Реальные расходы, то есть расходы, очищенные от инфляции, в марте также выросли: рост составил 14% против прошлого месяца. Кроме того, против прошлого года траты россиян также выросли на 10%. Очищенные от инфляции расходы, несмотря на их высокий уровень, так и не превысили уровень расходов в декабре 2015 года, который является самым высоким за всю историю наблюдений (125%)», — говорится в исследовании.

По федеральным округам динамика против прошлого месяца сильно отличается, это вызвано в первую очередь волатильностью январского снижения расходов. Рост расходов по сравнению с февралем наблюдается по всем округам. Наибольший рост демонстрируют Северо-Западный ФО (+27,8%), Южный и Северо-Кавказский ФО (+20,1%). Против прошлого года наибольший рост зафиксирован в Центральном ФО (+22%). СЗФО — единственный округ, для кого уровень доходов марта не является рекордно высоким. А высокая динамика против прошлого месяца отчасти объясняется низким уровнем расходов февраля. Рост против прошлого года — умеренный.



В феврале москвичи увеличили свои расходы по сравнению с февралем на 21%. В отношении годовой динамики расходы жителей Москвы продемонстрировали чуть меньший рост — 16,1%. Жители Петербурга, в свою очередь, также увеличили повседневные расходы как по сравнению с прошлым месяцем (+35,4%), так и по сравнению с мартом 2019 года (+5,9%), что и стало драйвером роста расходов в СЗФО.