Сбербанк запустил SberUnity, проект антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса. Цель проекта — помочь предпринимателям в поиске новых решений и трансформации бизнеса из офлайн-режима в онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«SberUnity для малого и среднего бизнеса — первая онлайн-платформа, на которой предприниматели различных отраслей со всех регионов России смогут получить консультации профессиональных бизнес-наставников или самостоятельно найти новые решения для своего бизнеса. В среднем за спиной у каждого наставника — более 2 000 консультаций, опыт ведения собственных проектов и развития более 300 компаний разного масштаба. В условиях кризиса наставники готовы бесплатно делиться знаниями и опытом, помогать предпринимателям искать новые решения для масштабирования и продвижения бизнеса», — говорится в релизе.

Также на сайте доступны бесплатные обучающие материалы, которые помогут предпринимателям на всех уровнях онлайн-трансформации — от поиска идеи до организации удаленной работы в команде.

Чтобы пройти конкурс на бесплатную онлайн-консультацию, достаточно заполнить форму на сайте. Отобранные компании бесплатно получат 60 минут консультации, за время которой наставники проведут диагностику бизнеса, ответят на вопросы и предложат комплекс мер по оптимизации процессов.

Кроме того, на платформе будут регулярно проводиться вебинары с успешными предпринимателями, сумевшими перестроить свой бизнес во время кризиса, а также с представителями экосистемы Сбербанка, подготовившими антикризисные решения для бизнеса.

Антикризисная платформа для малого и среднего бизнеса SberUnity доступна для предпринимателей с 14 апреля 2020 года.

