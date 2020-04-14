Группа семи промышленно развитых держав также готова принимать дополнительные экстренные меры, направленные на стабилизацию мировой экономики в условиях кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Министерством финансов США.

Этот документ был распространен США на правах председательствующей в текущем году в G7 страны. Заявление было подготовлено после состоявшихся во вторник в режиме видеоконференции переговоров министров финансов и глав центральных банков «большой семерки».

«В соответствии с указаниями лидеров [стран «семерки»] министры [финансов клуба] и управляющие [центральными банками] продолжат рассматривать дальнейшие краткосрочные шаги в целях стабилизации глобальной экономики», — отмечается в документе.