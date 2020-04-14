Потребительский пессимизм растет по мере распространения пандемии, следует из исследования BCG. Две трети компаний по всему миру готовятся к рецессии, а их клиенты уверены, что худшее впереди, поэтому расходы необходимо сокращать.

По данным на конец марта, доля считающих, что худшее еще впереди, увеличилась в Великобритании (86%), Франции (85%) и США (77%) по сравнению с серединой месяца.

В Италии же количество пессимистично настроенных жителей сократилось за последние две недели марта с 83% до 75%, невелика их доля в Китае — всего лишь 40%. Более 80% респондентов признали, что пандемия изменила привычный уклад жизни: в Италии с этим согласен 91%, во Франции, США и Великобритании — 25—36%.

Опасаясь дальнейшего ухудшения экономической ситуации, люди начали откладывать средства на черный день. Более 20% участников опроса, проведенного среди жителей США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии, собираются сократить расходы на путешествия, развлечения и потребительские товары. Они готовы тратить больше на заботу о здоровье, развлекательные сервисы, доставку еды и образование.

Падение акционерной прибыли наблюдается во всех отраслях. Наиболее уверенно себя чувствуют производители товаров и услуг первой необходимости, самая стабильная ситуация — в продуктовом ретейле (доходы акционеров упали лишь на 8—10%). Более серьезные проблемы испытывают финансовый сектор, транспортная индустрия, производители программного обеспечения, сырья и т. д. Самое значительное падение доходов (более 20%) произошло в таких отраслях, как медиа, страхование и банковские сервисы, энергетика, недвижимость и гостиничная индустрия.

