Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России «Текущая ситуация и стабилизационные меры» состоится 17 апреля, в 11:00, сообщает пресс-служба регулятора.

В ходе мероприятия председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.

Трансляция пресс-конференции начнется в 11:00 мск 17 апреля и будет доступна на официальных страницах Банка России во «ВКонтакте » и Facebook , а также на YouTube-канале Банка России.