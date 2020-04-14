Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% во II квартале этого года, следует из базового сценария, представленного международным рейтинговым агентством Moоdy's.

Согласно этому прогнозу, ВВП страны может упасть на 10%.

В базовом сценарии аналитики ожидают, что рецессия в США будет продолжаться в течение первой половины 2020 года, а ограничения на поездки и работу компаний сохранятся до конца II квартала.

Стрессовый сценарий предполагает, что ограничения будут действовать и в III квартале. В таком случае пик безработицы достигнет 17%, а максимальное снижение ВВП — 14%.

В обоих сценариях, как утверждают аналитики, количество безработных превысит показатель кризиса 2008 года (в базовом сценарии — 21 млн человек, в стрессовом — 27 млн человек).

Начиная с III квартала Moоdy's прогнозирует сокращение числа безработных до 15 млн человек.