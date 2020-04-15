В среду, 22 апреля, директор департамента аналитики и контента финансового супермаркета Банки.ру Сабина Хасанова проведет онлайн-интервью с председателем правления банка «Уралсиб» Константином Бобровым.

В ходе встречи они обсудят, как изменили текущие события работу банка, выяснят, как живется кредитной организации во времена «удаленки» и возможно ли крупный региональный банк вывести полностью на дистанционную работу, как сегодня меняются предпочтения клиентов и готов ли банк поддержать их в этом.

Вопросы гостю можно отправить на адрес электронной почты pressa@banki.ru. Наиболее интересные будут заданы во время интервью!

Посмотреть видеозапись онлайн-встречи вы сможете в разделе «События».