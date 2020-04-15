Эксперты сервиса CarMoney зафиксировали рост спроса на автозаймы со стороны банковских клиентов.

«Финтех-сервис автозаймов CarMoney зафиксировал рост спроса на автозаймы в марте 2020 года со стороны традиционных банковских клиентов. Рост с начала года составил 11%. Аналитика проводилась на основании 5 500 запросов на заем под залог автомобиля в CarMoney. Согласно проанализированным данным, средняя сумма займа у банковских заемщиков на 21% выше, чем у остальных клиентов CarMoney, и составляет 264 000 рублей», — сказано в сообщении.



В топ-10 автомобилей, которые оставляют в залог банковские заемщики, вошли как лидеры массового сегмента (Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus), так и более дорогие автомобили (Toyota Camry и Mazda 3).