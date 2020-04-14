Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютно-обменные операции. Об этом говорится в докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС».

«С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютно-обменные операции, сборы от которого использовать в общих целях. Заключить соглашение о скоординированной валютной политике в ЕАЭС, предусматривающей механизм стабилизации соотношения обменных курсов национальных валют», — говорится в документе.

По данным ЕЭК, введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд российских рублей в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.

ЕЭК предлагает ввести ряд других мер, направленных на улучшение внешнеторговой конъюнктуры, таких как увеличение экспорта из ЕАЭС и укрепление национальных валют. Предлагается гармонизировать валютное регулирование для прекращения утечки капитала, дедолларизации и деофшоризации экономики государств, развернуть ЦБ стран ЕАЭС специальные механизмы рефинансирования взаимной торговли и совместных инвестиций.