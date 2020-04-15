Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в ЦБ с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами, пишет РБК . Об этом рассказал председатель ассоциации Виктор Достов. По его словам, «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках».

Президент РФ Владимир Путин поручил 8 апреля автоматически на три месяца продлить срок действия паспортов. Однако ни законов, ни решений правительства, ни указаний ЦБ по поводу работы с просроченными паспортами пока нет. Банки не могут без соответствующих распоряжений на уровне правительства или ЦБ изменить механизм обслуживания клиентов с просроченными паспортами и продолжают требовать от них действующие паспорта, из-за чего уже начали получать жалобы от клиентов, говорит Достов.

Жалобы клиентов уже стали фиксировать «Открытие» и Совкомбанк, но пока их количество минимально, рассказали представители банков. В Совкомбанке отмечают, что каждая ситуация рассматривается индивидуально. ВТБ продолжает обслуживать клиентов в офисах «исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность в рамках действующего законодательства». Альфа-Банк вводит обслуживание по заграничному паспорту, рассказали в пресс-службе банка. Промсвязьбанк внедряет решение, которое позволит не блокировать клиентов с недействительными паспортами по возрасту и предоставлять им полный перечень финансовых услуг.

Банки хотят получить право предоставлять услуги по видеосвязи В условиях пандемии коронавируса это необходимо, чтобы обеспечить непрерывность предоставления финансовых услуг и минимизировать физический контакт клиентов в отделениях.

По словам юристов, банки обязаны по антиотмывочному законодательству проверять личность клиента перед исполнением поступающих от него поручений. При истекшем сроке действия паспорта эту идентификацию сделать невозможно. Чтобы банки могли продолжить обслуживать клиентов с истекшими паспортами, необходимо вносить изменения в «антиотмывочное» законодательство, а также в целый ряд положений, основное из которых — положение об идентификации клиента. Изменить существующий порядок можно на уровне ЦБ путем издания соответствующего акта, устанавливающего временный порядок идентификации клиента, объясняют эксперты. Другой вариант — решение правительства, которое может установить особый порядок обмена и сроков действия паспорта гражданина.