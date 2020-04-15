Хотя сейчас точно оценить возможные рост безработицы и падение зарплат на российском рынке труда невозможно, необходимо максимизировать поддержку как компаниям, которые сохранят рабочие места, так и гражданам, которые потеряли или потеряют работу. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на мнение экспертов рынка труда. Нынешнюю систему поддержки занятости и сокращения безработицы необходимо реформировать. К таким выводам пришли эксперты в ходе онлайн-дискуссии «Оценки последствий пандемии СOVID-19 для российского рынка труда и внебюджетных фондов», организованной Высшей школой экономики (ВШЭ).

Так, по словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, пока масштаб потенциального разрушения рынка труда оценить сложно, так как кризис распространяется неравномерно по регионам и видам деятельности. Однако, зная число занятых в сфере услуг вне малых и крупных предприятий (около 28 млн человек), можно предположить, что при потере 20% рабочих мест только в малом и микробизнесе безработица может увеличиться с 4,6% в феврале в несколько раз, отмечает он. Крайне важно, по его словам, поддержать потерявших работу и доходы с помощью пособий, величина которых составила бы 1,5—2 МРОТ.

Нужно обновить систему соцзащиты в сфере трудовых отношений целиком, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, стоило бы снова сделать безработицу одним из объектов социального страхования и таким образом перестать финансировать борьбу с ней только из бюджета. Что касается негативных последствий нынешнего кризиса, то, по его словам, уровень бедности в стране может вырасти в два раза.

​Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

Нынешний кризис существенно сократит и доходы самой системы социального страхования — даже в перспективе расширять категории страховых случаев нельзя, считает главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин. С одной стороны, будет падать фонд оплаты труда, с другой — часть занятых, в том числе благодаря карантину, перейдут на поденную работу, которая не генерирует социальные взносы, отмечает он. По словам Воронина, обеспечивать занятым социальную защиту теперь необходимо иным путем — возможно, с помощью перехода к всеобщему базовому доходу.