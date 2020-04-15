Минкомсвязь согласилась c доводами операторов и предложила зафиксировать диапазон 3,4—3,8 ГГц как основной для развертывания 5G, пишут «Известия» . Об этом сказано в протоколе заседания профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» от 6 апреля, где был рассмотрен проект концепции развития 5G в России. По словам директора направления АНО «Цифровая экономика» Романа Яковлева, было решено указать диапазон 3,4—3,8 ГГц основным, а диапазон 4,8—4,9 ГГц комплементарным.

На заседании рабочей группы заместитель министра связи Олег Иванов отметил, что, по оценкам ведомства, в диапазоне 3,4—3,8 ГГц можно будет высвободить только около 40—80 МГц, в зависимости от места использования этих частот. Он подчеркнул, что полностью из этого диапазона, и даже в большей части, силовой блок не уйдет никогда. В случае если военные пойдут навстречу и освободят несколько десятков мегагерц, операторам этой полосы все равно не хватит для полноценных сетей 5G. Все диапазоны, в которых хоть что-то можно освободить, — предлагаются к использованию, пояснил Иванов.

В «МегаФоне» отметили, что представленные операторами в адрес Минкомсвязи экономические расчеты показывают, что развертывание сетей в диапазоне 4,8—4,9 ГГц обойдется отрасли в разы дороже по сравнению с 3,4—3,8 ГГц. В МТС подчеркнули, что без частот 3,4—3,8 ГГц качественное покрытие сетями 5G вряд ли возможно, так как этот диапазон обеспечивает оптимальное сочетание максимального покрытия и высоких скоростей доступа. Операторы изначально отстаивали позицию, что 3,4—3,8 ГГц должен быть основным диапазоном, отметили в «Ростелекоме». Чем выше диапазон, тем больше базовых станций необходимо для покрытия одной и той же территории, соответственно, кратно растет и стоимость строительства сетей и инфраструктуры, пояснили в «Ростелекоме».

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты Это следует из подготовленной министерством новой версии Концепции создания и развития сетей 5G в России.

По словам экспертов, диапазон 3,4—3,8 ГГц не зря называют «золотым» — он наиболее востребован для строительства 5G во всем мире. Если операторы будут строить сеть 5G в диапазоне более высоких частот, ее создание при прочих равных обойдется им гораздо дороже, свои расходы операторы неизбежно переложат на абонентов, включив их в стоимость услуг. Как отмечают эксперты, для строительства 5G каждому из четырех операторов желательно выделить полосу в 80—100 МГц в диапазоне 3,4—3,8 ГГц. Общей полосы шириной всего 40—80 МГц на всех желающих будет критически мало — скорость может оказаться даже меньше, чем в LTE, а потенциал технологии не будет раскрыт, считают эксперты.